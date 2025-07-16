16 Июля 2025
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Образование Свердловская область
Фото: Пресс служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

В УрФУ открылась современная аудитория для архитекторов при поддержке ГК "КОРТРОС"

На кафедре "Архитектура" Уральского федерального университета (УрФУ) открылась обновлённая учебная аудитория, предназначенная для занятий архитектурным рисунком и живописью.

Проект реализован при поддержке АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в состав Группы компаний "КОРТРОС"). Пространство стало результатом сотрудничества университета и девелопера в рамках совместной образовательной и социальной инициативы.

(2025)|Фото: Пресс служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

В церемонии открытия приняли участие президент УрФУ Виктор Кокшаров и генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

(2025)|Фото: Пресс служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

"Мы видим образование как фундамент будущего. Поддерживая университеты, мы инвестируем в поколение молодых профессионалов, которым предстоит формировать облик новых городов. Очень символично, что аудитория открыта именно для будущих архитекторов", — отметил Сергей Ланцов.

(2025)|Фото: Пресс служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

Площадь новой аудитории составляет 65 кв.м. Пространство адаптировано под гибкие форматы обучения: аудитория разделяется на две независимые зоны, что позволяет одновременно работать с двумя студенческими группами.

(2025)|Фото: Пресс служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Особенностью помещения стала стена, покрытая грифельной краской, на которой можно рисовать мелом — это решение совмещает эстетику и практичность и даёт студентам и преподавателям дополнительную свободу визуального выражения.

(2025)|Фото: Пресс служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

Кроме того, аудитория оснащена новыми рабочими местами, освещением, мебелью и системами хранения. Проект учитывает специфику архитектурного образования, где для обучения требуется свободное пространство, равномерное освещение, возможность демонстрации и хранения крупных форматов работ.

(2025)|Фото: Пресс служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

"Мы высоко ценим вклад партнёров в развитие университетской инфраструктуры. Поддержка бизнеса позволяет создавать современную образовательную среду, в которой студенты могут не просто учиться, а развиваться как профессионалы. Архитектура — это область, где особенно важны среда, атмосфера и внимание к деталям. Именно это стало основой обновлённой аудитории", — подчеркнул Виктор Кокшаров.

(2025)|Фото: Пресс служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Кафедра "Архитектура" — одна из старейших в УрФУ, её история насчитывает десятилетия. Она славится сильной школой, высокими стандартами подготовки и связью с профессиональным сообществом региона. 

(2025)|Фото: Пресс служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

 

Теги: АО СЗ "РСГ-Академическое", КОРТРОС, архитектура, аудитория


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