Еще две научные детские площадки создадут в Череповце до конца летнего сезона

Строительство общественных пространств проводится по поручению Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова и является частью комплексной работы по подготовке к празднованию 250-летия города.

«Приступили к строительству новой научной детской площадки площадью 700 квадратных метров рядом с Дворцом металлургов в Череповце. Второй такой объект появится в Заягорбской части города – на улице Юбилейной, где уже на днях начнутся работы. Возводим здесь образовательные, развивающие, а главное – безопасные, общественные пространства для семей с детьми. Направили 60 миллионов рублей на эти цели из бюджета области, работаем на результат. Вместе преображаем родной Череповец, создаем яркие, современные и красивые территории для череповчан и гостей города», – сказал Георгий Филимонов.

На научной детской площадке около Дворца металлургов подрядная организация уже устраивает основание под специальное наливное покрытие из резиновой крошки. Параллельно идет изготовление 17 видов уникальных малых архитектурных форм, в том числе и игрового оборудования.

Здесь появятся интерактивные панели, качели «Магистрали», переворотные трубы, качалки в виде машинок, паровоза и самолета, лазательные конструкции, скамейки, пеньки, карусель «Вентиль», холмы. Центральным же элементом станет большой игровой комплекс-башня «Элемент».

Масштабное преображение Череповца и Вологды началось еще в прошлом году, когда по решению Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова двум крупным городам региона было выделено по 4,4 миллиарда рублей из областного бюджета на эти цели.

В текущем году на Вологодчине ведется еще более грандиозная работа: впервые в истории было дополнительно направлено 24 миллиарда рублей на благоустройство Череповца и Вологды. Результатом станет обновление 403 объектов областной столицы и 329 объектов – Череповца.