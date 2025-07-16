16 Июля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Еще две научные детские площадки создадут в Череповце до конца летнего сезона

Строительство общественных пространств проводится по поручению Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова и является частью комплексной работы по подготовке к празднованию 250-летия города.

«Приступили к строительству новой научной детской площадки площадью 700 квадратных метров рядом с Дворцом металлургов в Череповце. Второй такой объект появится в Заягорбской части города – на улице Юбилейной, где уже на днях начнутся работы. Возводим здесь образовательные, развивающие, а главное – безопасные, общественные пространства для семей с детьми. Направили 60 миллионов рублей на эти цели из бюджета области, работаем на результат. Вместе преображаем родной Череповец, создаем яркие, современные и красивые территории для череповчан и гостей города», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

На научной детской площадке около Дворца металлургов подрядная организация уже устраивает основание под специальное наливное покрытие из резиновой крошки. Параллельно идет изготовление 17 видов уникальных малых архитектурных форм, в том числе и игрового оборудования.

Здесь появятся интерактивные панели, качели «Магистрали», переворотные трубы, качалки в виде машинок, паровоза и самолета, лазательные конструкции, скамейки, пеньки, карусель «Вентиль», холмы. Центральным же элементом станет большой игровой комплекс-башня «Элемент».

Масштабное преображение Череповца и Вологды началось еще в прошлом году, когда по решению Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова двум крупным городам региона было выделено по 4,4 миллиарда рублей из областного бюджета на эти цели.

В текущем году на Вологодчине ведется еще более грандиозная работа: впервые в истории было дополнительно направлено 24 миллиарда рублей на благоустройство Череповца и Вологды. Результатом станет обновление 403 объектов областной столицы и 329 объектов – Череповца.

Теги: георгий филимонов, детские научные площадки, череповец


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