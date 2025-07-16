В Воронеже умерла жертва атаки БПЛА на город

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о смерти пострадавшего от атаки БПЛА на Воронеж.

"К несчастью, в больнице скончался мужчина, находившийся в коме после тяжёлого ранения головы. В одной из больниц двое пострадавших, находящихся в тяжёлом состоянии, пришли в сознание. Врачи отмечают положительную динамику. Желаю им, как и всем раненым, скорейшего выздоровления", - написал политик в своём telegram-канале.

Ранее Гусев сообщил об увеличении числа пострадавших до 27 человек в результате сегодняшней террористической атаки украинских дронов. Они обратились за медицинской помощью.