Зеленский передал США зерновой терминал в Одессе

Американские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners получили контроль над украинским зерновым терминалом "Олимпекс" в порту Одессы после решения суда в их пользу против предыдущего владельца - украинской компании GNT Group. Об этом пишет Financial Times. А офис Зеленского помог взыскать долг в размере 95 млн долларов.

После ареста в мае одного из бенефициаров GNT Group Владимира Науменко Верховный суд Украины одобрил передачу терминала США. Ранее американские фонды выиграли международный арбитраж и судебные процессы в Великобритании, теперь это решение было проведено и на Украине.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак поспешил заявил, что роль офиса "была исключительно координирующей". И Украине нужно избавляться от репутации страны, в которой ведение бизнеса сопряжено с высоким риском мошенничества. Поэтому нужно передавать собственность в "надежные руки".

А вот GNT Group утверждает, что имел место рейдерский захват по личному указанию Зеленского.

Как пишет украинское издание "Страна", завладение терминалом может быть частью отношений с администрацией Дональда Трампа, который после подписания сырьевой сделки больше не упоминает о нелегитимности Зеленского и не ставит вопрос о выборах. Само соглашение засекречено, что только добавляет подозрений. А Financial Times прямо подтверждает вмешательство политического руководства Украины в работу судебной системы и одобряет его, так как это и есть "борьба с коррупцией". И если раньше США резко критиковали зависимость судебной системы Украины от исполнительной власти, то теперь как в рот воды набрали. Символично, что накануне было вручено подозрение "антикоррупционеру" Виталию Шабунину, как раз активно агитировавшего за судебную реформу. Зеленский же предлагает США принципиально другую схему: оставить все как есть, а в случае необходимости обращаться лично к нему или в его офис, который уже будет давать команду судам принимать нужное решение.