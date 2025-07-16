Депутат Алексей Вихарев направил второму батальону "Урал" более 20 БПЛА "Гроза-леска"

Бойцы второго батальона "Урал" записали видеоблагодарность депутату гордумы Екатеринбурга Алексею Вихареву, за отправленные им квадрокоптеры и комплектующие. Об этом депутат написал в своих соцсетях.

По его словам, накануне он закупил более 20 современных БПЛА "Гроза-леска", которое обеспечивает устойчивую связь даже в условиях применения врагами средств радиоэлектронной борьбы. Каждый из беспилотников может нести до 3,5 кг полезной нагрузки и летать на десятки километров. Помимо этого, военнослужащим доставили комплектующие к БПЛА – наземные станции управления.

"С военнослужащими из батальона "Урал" знаком лично. Весной, во время своей поездки в ДНР, побывал в месте дислокации военных. Посмотрел, как живут, где тренируются, получил медаль Министерства обороны и собрал "заявки" по гуманитарной помощи. Продолжу закупать и отправлять необходимое", - написал Алексей Вихарев.

Он также отметил, что в помощи бойцам, получает большую поддержку от правительства Свердловской области и лично врио губернатора Дениса Паслера. Такой командой уже не раз собирались гуманитарные грузы, которые затем направляли солдатам.

Напомним, что Алексей Вихарев помимо сборки и отправки груза, также оказывает юридическую помощь бойцам СВО и их семьям. За эти заслуги ранее Денис Паслер вручил награду Волонтерскому центру депутата.