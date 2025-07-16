В России поменяют правила приёма на госслужбу

В России изменятся правила приёма на государственную или муниципальную службу. Они касаются оформления личной фотографии на анкету для поступающих.

Среди нововведений – правило, что голова и верхняя часть плеч человека должны помещаться крупным планом на фотографию, а расстояние от верхней части головы до подбородка не должно превышать 80% размера всего изображения, следует из документов Правительства РФ.

Новые правила вступят в силу 1 января 2026 г., пишет РИА Новости.