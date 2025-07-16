Бастрыкину доложат о массовом отравлении выпускников УрГЮУ в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России заинтересовался массовым отравлением выпускников в Екатеринбурге. Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств.

Напомним, пострадали посетители кафе "Версаль": сообщалось, что в больницу доставили 12 человек в состоянии средней тяжести. У пострадавших, которыми оказались выпускники УрГЮУ, был лабораторно подтвержден сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования данного дела. Также главе федерального ведомства доложат об уже установленных обстоятельствах.

Накануне специалисты Роспотребнадзора обследовали пищеблок, в котором готовили блюда для банкета. В итоге бактерия Salmonella spp. была обнаружена у одного сотрудника, а на самом пищеблоке выявили целый ряд нарушений.