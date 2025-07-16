16 Июля 2025
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Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкину доложат о массовом отравлении выпускников УрГЮУ в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России заинтересовался массовым отравлением выпускников в Екатеринбурге. Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств.
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Напомним, пострадали посетители кафе "Версаль": сообщалось, что в больницу доставили 12 человек в состоянии средней тяжести. У пострадавших, которыми оказались выпускники УрГЮУ, был лабораторно подтвержден сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования данного дела. Также главе федерального ведомства доложат об уже установленных обстоятельствах.

Накануне специалисты Роспотребнадзора обследовали пищеблок, в котором готовили блюда для банкета. В итоге бактерия Salmonella spp. была обнаружена у одного сотрудника, а на самом пищеблоке выявили целый ряд нарушений.

Теги: СК, отравление, Бастрыкин, доклад, выпускники, Екатеринбург


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