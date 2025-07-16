Житель Тюмени спас незнакомца от нападения мужчины с ножом

Житель Тюмени спас незнакомца от нападения мужчины с ножом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Вечером 4 мая в деревне Нариманова между пьяным мужчиной и его знакомым 1987 года рождения произошла ссора, в ходе которой он взял со стола нож и ударил потерпевшего в грудь. Добить знакомого нападавший не смог, потому что в конфликт вмешался очевидец.

Раненный пострадавший был госпитализирован. Нападавшего же обвиняют в покушении на убийство. Судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент расследование уголовного дела прекращено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.