Экс-губернатор Приангарья Левченко почти собрал подписи для регистрации на выборах главы региона

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко заручился поддержкой 220 муниципальных депутатов и глав – это 92% от необходимого для прохождения муниципального фильтра при выдвижении на выборах главы региона. Собрать недостающие подписи ему нужно до 30 июля, когда заканчивается подача документов для регистрации кандидатов в губернаторы Приангарья, пишут "Ведомости".

Левченко впервые избрался губернатором Иркутской области в 2015 году, тогда он в первом туре победил кандидата от "Единой России". Он возглавлял регион до 2019 года, ушел в отставку досрочно – меньше чем за полгода до истечения полномочий. Были назначены досрочные выборы (хотя в итоге они были проведены в единый день голосования, то есть не досрочно). Левченко хотел участвовать в этих выборах, но по закону в досрочных выборах сложивший полномочия губернатор может участвовать только с разрешения президента. Экс-губернатор обращался к Путину, но тот не ответил.

В итоге Левченко перебрался в Госдуму и стал депутатом от КПРФ (до губернаторства он также избирался в федеральный парламент).

Сейчас в случае регистрации кандидатом у Левченко будет пять конкурентов, в том числе действующий глава региона Игорь Кобзев, он выдвигается от "Единой России".