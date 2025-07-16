Рада продлила военное положение и мобилизацию до ноября

Верховная рада в очередной, уже шестнадцатый раз продлила военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней, до ноября. Законопроект об этом накануне внес Зеленский, и он без всяких обсуждений был принят.

За продление военного положения проголосовали 320 депутатов Рады, а против - только один, Алексей Гончаренко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) из "Европейская солидарности", который примерно с конца 2023 года, после провала украинского наступления, начал резко критиковать Зеленского за отсутствие ясной цели продолжения боевых действий и при огромных потерях: чего он хочет достичь.

Рада раз в три месяца продлевает военное положение и мобилизацию. В этот раз - до 5 ноября. Ранее Зеленский заявил, что выборы будут только после отмены военного положения, которое он отменять в обозримом будущем не намерен.



