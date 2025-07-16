Куры мрут: в Минсельхозе хотят зафиксировать цену на яйца

В Министерстве сельского хозяйства России предложили зафиксировать стоимость куриных яиц в долгосрочных контрактах производителей.

Так в ведомстве прокомментировали снижение рентабельности бизнеса. Там указали, что производство данной продукции продолжает расти: за январь–май сельхозорганизации произвели 16,5 млрд штук яйц - на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. На цены оказывает влияние, как рост объемов производства, так и сезонный фактор традиционного летнего удешевления яиц.

В министерстве считают важным, чтобы стоимость оставалась сбалансированной с учетом интересов потребителей и производителей продукции. Рентабельность производства — ключевое условие для устойчивого развития отрасли, подчеркнули в министерстве.

В настоящее время ведомство прорабатывает предложение представителей отрасли о расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены, сообщают "Известия".

Напомним, в России фермеры массово уничтожают кур-несушек. Это связано с падением цен на яйца и снижение рентабельности бизнеса. Представители отрасли заявили о серьезных убытках.