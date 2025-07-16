16 Июля 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Предложено ввести учительский капитал в размере 1 млн рублей

В России могут ввести программу "учительский капитал".

В этом случае учителям, проработавшим более десяти лет, будут выдаваться сертификаты в размере 1 млн руб. Соответствующее обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Ожидается, что федеральная программа станет аналогией "Материнского капитала.

Предполагается, что сертификат будет назначаться учителям, проработавшим не менее десяти лет в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях на полную ставку. Средства могли бы быть направлены на погашение ипотечного кредита или первоначальный взнос по ипотеке, на повышение квалификации (или образование детей), а также на формирование пенсионных накоплений.

Чернышов считает, что инициатива будет стимулировать приток молодых специалистов в школы за счет понятной долгосрочной перспективы существенной финансовой поддержки, а также снизит отток опытных кадров через предоставление значимой "социальной награды" за преданность профессии и длительный стаж, и повысит социальный статус и престижа профессии учителя в обществе, сообщает РИА "Новости".

То, что Минпросвещения РФ запустило "горячую линию" по подбору педагогов для школ, ничего не даст. В этом уверен первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Теги: учителя, образование


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