Генсек НАТО пригрозил союзникам России серьезными последствиями

Индия, Китай и Бразилия могут очень пострадать, если продолжат экономическое сотрудничество с Москвой под действием возможных вторичных санкций Запада.

Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. По его словам, страны-партнеры России должны использовать свои контакты, чтобы побудить Москву перейти к мирным переговорам. "Пожалуйста, позвоните президенту РФ Владимиру Путину и скажите, что ему нужно серьезно отнестись к мирным переговорам", – сказал Рютте, сообщает украинское интернет-издание "Страна".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня в течение 50 дней, иначе будут введены санкции. Речь идет о Москве и ее торговых партнерах.