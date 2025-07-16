Трамп исключил поставки Киеву дальнобойных ракет

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что не собирается передавать Киеву ракеты дальнего радиуса действия.

Так глава государства ответил на вопрос о возможных поставках Украине дальнобойных ракет. На фоне того, что президент США ужесточил свою позицию в отношении Москвы, представители СМИ поинтересовались, занимает ли он теперь сторону Украины. "Я ни на чьей стороне… Знаете, на чьей я стороне? На стороне человечности. Я хочу прекратить убийства тысяч людей", – указал Трамп.

Он вновь указал, что разочарован президентом России Владимиром Путиным.

Также американский лидер заявил, что Зеленский не должен нападать на Москву.