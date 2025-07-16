16 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Госдума одобрила в первом чтении усиление ответственности для иноагентов

Госдума приняла в первом чтении проект закона об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Предложено отменить положение о том, что уголовное наказание за нарушение законодательства об иноагентах грозит после двукратного привлечения к административной ответственности в течение одного года. Документ предлагает предусмотреть уголовное преследование иноагента в случае однократного нарушения КоАП.

В пояснительной записке к законопроекту приводятся данные Генпрокуратуры, согласно которым, если в 2023 году в РФ было зарегистрировано шесть преступлений по статье 330.1 УК России (уклонение от исполнения обязанностей иноагента), то в 2024 году — 75.

По словам депутатов, количество нарушений законодательства со стороны иноагентов увеличивается ежегодно на 40%, при этом только три дела дошли до суда, а все остальные находятся на стадии проверки или расследования, сообщает Forbes.

Ранее сообщалось, что на иноагентов будут заводить уголовные дела уже после второго нарушения. Такой законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

Теги: Госдума, иноагенты


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Ранее 01.07.2025 14:03 Мск На иноагентов будут заводить уголовные дела уже после второго нарушения - законопроект

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