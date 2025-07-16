В России могут начать штрафовать за поиск экстремистcких материалов и рекламу VPN

В Госдуму внесены поправки в Кодекс об административных нарушениях.

Они предусматривают штрафы за умышленный поиск в Сети заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN-сервисов, а также за рекламу VPN-сервисов.

По словам экспертов, ранее в законах не было ответственности за потребление контента, при этом без доступа к гаджетам посмотреть, что именно человек ищет в интернете, может быть затруднительно, сообщает Forbes.

Напомним, Минцифры планирует "ближе к осени" определиться с единой политикой относительно использования россиянами VPN-сервисов. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, "настало время договориться о единых правилах использования VPN".