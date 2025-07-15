После террористических атак БПЛА в Воронеже за медицинской помощью обратились 27 человек

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об увеличении числа пострадавших до 27 человек в результате сегодняшней террористической атаки украинских дронов. Они обратились за медицинской помощью, передает корреспондент Накануне.RU.

Госпитализированы 14 человек, в том числе двое детей. Остальным помощь оказана амбулаторно. Двое раненых в Воронеже остаются в тяжелом состоянии.

"За ходом оказания медицинской помощи следит лично министр здравоохранения региона Игорь Банин. Спасибо нашим врачам за высокий профессионализм и оперативность! Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - сообщил он.

ПВР, по словам губернатора, потребовался только трем семьям из шести человек. Им предоставят комнаты в санатории в центре города. Остальные жильцы от ПВР отказались, несмотря на различные повреждения ряда многоквартирных и частных домов. Сообщается, что остальные граждане будут жить у родственников до окончания ремонтно-восстановительных работ.