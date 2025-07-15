Упала на пол и требовала вернуть деньги. В "Кольцово" пара устроила скандал из-за опоздания на самолет

В международном аэропорту "Кольцово" пассажиры устроили дебош из-за опоздания на посадку. Подробнее об этом инциденте Накануне.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.

Сообщение о том, что на терминал "А" в Кольцово требуется наряд полиции, пришло в отдел МВД сегодня около 12.00. На месте их ждали двое жителей Свердловской области - 35-летний мужчина и его 28-летняя сожительница, предположительно, находившаяся в алкогольном опьянении. На месте сотрудники аэропорта пояснили правоохранителям, что пара опоздала на посадку самолета рейсом "Екатеринбург - Сочи", о чем им сообщили на стойке выхода.

Тогда пассажиры вбежали в трубу телетрапа и попытались самостоятельно попасть на борт, однако им преградили путь представители службы авиационной безопасности.

"Подоспевшим стражам порядка громко возмущавшаяся женщина пояснила, что должна срочно попасть в офис авиакомпании, так как была уверена, что ей и гражданскому супругу должны вернуть деньги за несостоявшийся полет. Впрочем, и здесь свердловчанку ждало разочарование – работники компании-перевозчика пояснили ей, что опоздание на посадку не является уважительной причиной и в подобных случаясь стоимость билета не возмещается", – рассказали в пресс-службе.

Тогда женщина вступила с сотрудниками ОВД в перепалку, игнорируя требования успокоиться. Ее действия привели к тому, что гражданку пришлось силой доставлять в дежурную часть транспортной полиции.

"Проявив недюжинное актерское мастерство, дама наотрез отказалась следовать со стражами порядка, легла на пол и заявила, что не сдвинется с места, в результате чего в ЛО МВД России в аэропорту Кольцово ее пришлось доставлять на инвалидной коляске. Спутник девушки согласился пройти в полицию добровольно", - рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что дебоширка отказалась проходить медосвидетельствование, но призналась, что выпивала с гражданским мужем, пока ждала самолет. Примечательно и то, что ровно год назад пару уже привлекали к административной ответственности за практически аналогичную историю, но уже в Домодедово. Тогда сожители устроили дебош в столичном аэропорту в ожидании рейса из Москвы до Сочи, за что их обоих привлекли по статье "Мелкое хулиганство".

На этот раз наказание оказалось более суровым – в отношении мужчины и женщины составили протоколы по статье 11.15.1 КоАП РФ "Неисполнение требований в области транспортной безопасности" с наложением штрафа на сумму 3 тыс. рублей каждому. Кроме того, буйную гражданку до вытрезвления поместили в специальное помещение для задержанных лиц и привлекли к ответственности по статье 20.1 Кодекса. За мелкое хулиганство, совершенное ею на территории воздушной гавани, женщине предстоит заплатить еще 2 тыс. рублей штрафа.