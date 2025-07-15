Премьер-министр Украины Шмыгаль подал в отставку

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку. В своих соцсетях он опубликовал написанное от руки заявление в Верховную Раду. Накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту назначить Шмыгаля министром обороны.

Ранее Зеленский, не объявляя о предстоящей отставки Шмыгаля, сообщил, что предложил занять пост премьер-министра Юлии Свириденко, которая до сих пор занимала пост вице-премьера и министра экономики. Тогда же Зеленский анонсировал масштабные изменения в структуре кабинета министров и его работе.