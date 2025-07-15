Фонд святой Екатерины помогает в подготовке крестного хода в рамках "Царских дней"

Международный фестиваль православной культуры «Царские дни» подходит к кульминации: в ночь со среды на четверг начнется многотысячный крестный ход от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до монастыря на Ганиной Яме.

Десятки тысяч паломников со всей страны с молитвой пойдут к монастырю, поэтому особое внимание уделяется его готовности принять большое количество верующих.

Сегодня на Ганиной Яме митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, который был первым настоятелем монастыря, вместе с нынешним наместником игуменом Мелитоном и директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым совершили обход территории и оценили ход подготовки к предстоящим событиям.

«Я очень рад, что увидел монастырь в красивом, хорошем состоянии. Это отрадно: все делается, чтобы сохранить нашу святыню в высоком благолепии. Люди, которые приезжают сюда с разных концов мира, радуются и говорят, что почувствовали здесь особую благодать Божию, особую силу Божию. Это свидетельство, что это святое место», — отметил владыка

Викентий.



Традиционно Екатеринбургская епархия проводит памятную неделю совместно с Фондом святой Екатерины. Особое внимание будет уделено безопасности и комфорту верующих — вся территория украшается живыми цветами и новыми деревьями, братья и сподвижники монастыря обеспечат крестоходцев водой и еду.

«Для фонда Святой Екатерины очень важно и значимо, что на «Царские дни» в Екатеринбурге собираются ежегодно десятки тысяч людей. Люди идут крестным ходом в память о подвиге святой семьи. Крестный ход является проявлением нашей любви к царю и его родным. Мы сегодня прошлись по территории монастыря, восхитились ее красотой, и можем сказать, что все готово к приему гостей», — сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Кроме того, гостям представят бюст следователя по особо важным делам Николая Алексеевича Соколова, расследовавшего с 1919 года убийство семьи Государя Николая II и алапаевских мучеников.