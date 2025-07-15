Футболист "Реала" установил мировой рекорд по сыгранным минутам за сезон

Футболист мадридского "Реала" Федерико Вальверде установил мировой рекорд по сыгранным минутам за сезон. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Так, уругваец установил новый мировой рекорд, проведя на поле 6116 минут. Он сыграл в составе "сливочных" и сборной Уругвая суммарно 72 встречи во всех турнирах.

На втором месте расположился полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Бруну Фернандеш, отыгравший за сезон 5796 минут. Условная "бронза" у менее бегающего футболиста — вратаря "Милана" и сборной Франции Майка Меньяна (5624).

Отметим, что в минувшем сезоне "Реал" занял второе место в чемпионате Испании, дошел до финала Кубка страны. В Лиге чемпионов "королевский клуб" добрался до стадии четвертьфинала, а на только что завершившемся клубном чемпионате мира — до полуфинала.

Многие футбольные эксперты отмечают, что из-за возросшего числа футбольных турниров и матчей, возросло и количество травм ведущих игроков.