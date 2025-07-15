Порядка 60% детей мигрантов не сдали экзамен для поступления в свердловские школы

Порядка 60% детей мигрантов не смогли сдать экзамен для поступления в школы в Свердловской области. Об этом заявила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

"Мы первую волну сдачи теста на знание русского языка прошли. 60% ребят не справились с этим заданием и сейчас, в течение августа, будут предоставлены возможности еще пересдать. Подготовка и возможность ознакомиться с заданиями онлайн - все это предоставлено. Наши пункты проведения экзаменов будут работать и мы ждем ребят, которые действительно знают русский язык, на этих пунктах и у себя в школах. Во время обучения на уроке с другими детьми, у которых другая скорость чтения, другие притязания и ожидания от обучения в школе, наверное, ребенку, с дефицитом русского языка будет довольно сложно, и он будет тормозить весь учебный процесс", - сказала министр образования.

По ее словам, среди не сдавших были и те, кто хорошо говорит по-русски и даже обучался ранее в российской школе, но после уехал с родителями из России и только сейчас вернулся, чтобы поступить обратно. В этих случаях могла сыграть роль стрессовая обстановка и неготовность ребенка к тому, как будет проходить экзамен. Тренихина посоветовала таким детям не расстраиваться и попытать удачу в августе.

Более того, сдать экзамен, в случае провала в августе, можно будет и в сентябре и в последующие месяцы.

"Он готовится (если не сдал в августе - прим.ред.) и в течение осени будут такие возможности предоставлены. Это вообще будет круглогодичная история - возможности изучить язык, действительно с уважением к нему отнестись, прийти в школу, овладев русским языком, а он действительно достоин, чтобы его знали хорошо, у этих ребят будет", - добавила Тренихина.

Напомним, первое тестирование в Екатеринбурге показало, что только 20% детей мигрантов готовы к учебе в русскоговорящей школе. Экзамены также пройдут 21 и 22 августа, 20 сентября, 18 октября, 15 ноября и 20 декабря.

В прошлом месяце глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что после повторного провала на тестировании, школы будут передавать информацию об этом в МВД, а уже после этого правоохранительные органы примут административные меры к родителям - "вплоть до выдворения" из страны.