В России определена дата начала внедрения цифрового рубля

Госдума в двух чтениях приняла закон, который обязывает банки дать клиентам доступ к универсальному QR-коду, а также операциям с цифровым рублем.

По QR-коду такая обязанность появится у всех банков РФ с 1 сентября 2026 г., и с этой же даты начнётся массовое внедрение цифрового рубля – с крупнейших банков и продавцов, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что в стране надо сделать массовым использование цифрового рубля.

"Я прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы", — сказал Путин.

Ранее ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с июля этого года. Но в феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор перенес массовое внедрение цифрового рубля с лета 2025 г. на более поздний срок.