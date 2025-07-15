15 Июля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Бывший гендиректор "Екатеринбург-ЭКСПО" получил условный срок

Суд вынес приговор бывшему генеральному директору "Екатеринбург-ЭКСПО" Игорю Данилову. Ему назначили условный срок.

Данилов обвинялся по статьям УК РФ "Растрата с использованием служебного положения" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Он был гендиректором АО "Уральский выставочный центр" с ноября 2017 по май 2023 года. Как показало расследование, в январе 2019 года на имя Данилова была выпущена корпоративная банковская карта с привязкой к расчетному счету предприятия. Он был уполномочен распоряжаться средствами организации по целевому назначению в соответствии с видами деятельности.

По версии следствия, глава "Екатеринбург-ЭКСПО" дал указания своему водителю (не осведомленному о его преступных действиях) о снятии денег с корпоративной карты и зачислении на банковские карты, находящиеся в его пользовании. В дальнейшем обвиняемый тратил их на свои личные нужды.

Игорь Данилов в суде(2025)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Также, как показало расследование, для сокрытия факта растраты Игорь Данилов в сентябре 2019 года заключил договор займа, по которому от имени гендиректора предоставил сам себе, но как физическому лицу, деньги под проценты. Затем этот договор продлевался. После Данилов передал документы в бухгалтерию, дав указание учесть их по счетам бухучета в счет погашения средств, полученных им под отчет. В результате организации был причинен имущественный вред на сумму более 13 млн рублей. Как отмечали в прокуратуре, сумма займа с процентами по договору была полностью возвращена фигурантом.

Ранее гособвинитель просил назначить Игорю Данилову 7 лет колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Данилову 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в 800 тысяч рублей.

В надзорном ведомстве уже заявили, что изучат приговор на наличие оснований для его обжалования.

Теги: Данилов, прокуратура, срок, приговор


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Ранее 13.11.2024 13:52 Мск Тратил деньги на караоке и алкоголь. В Екатеринбурге приступили к суду над экс-главой "Екатеринбург-ЭКСПО"

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