Почти половина академиков РАН отдает свои личные средства на помощь участникам СВО

Академики РАН финансируют из своих средств 336-ю отдельную гвардейскую бригаду Балтийского флота, которая участвует в СВО.

Президент РАН Геннадий Красников сообщил об этом президенту России Владимиру Путину. "У нас сложилась такая ситуация, что члены академии – помимо того, что они задействованы в научных исследованиях и работах по обороне, – многие, почти половина, отдают свои личные средства [на нужды СВО]. Мы формируем фонды, ежемесячную академическую выплату, которую делают, мы перечисляем в фонд", - рассказал Красников.

Он добавил, что РАН взяла шефство над 336-й гвардейской бригадой.