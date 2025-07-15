Госдума разрешила белорусам выбирать власть в России

Госдума ратифицировала протокол о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России. Аналогичные права получают россияне в Белоруссии.

Примечательно, что протокол о расширении избирательных прав белорусов принимается на фоне собственно сокращения избирательных прав на уровне местного самоуправления. Реформа по упразднению поселковых, районных, окружных и муниципальных советов и администраций прямо сейчас проводится в Красноярском крае и Алтайском крае. И если в Красноярском крае протесты против реформы были не слишком энергичными, то на Алтае протестующие даже перекрывали Чуйский тракт.