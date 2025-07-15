Количество пострадавших от атаки БПЛА на Воронеж выросло до 24

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что количество пострадавших достигло 24 человек (в том числе 22 – в Воронеже). Из четверых несовершеннолетних, госпитализированных с различными ранами, один находится в тяжёлом состоянии.

56-летний мужчина находится в коме, состояние ещё двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти – средней степени тяжести. Пятеро находятся в удовлетворительном состоянии. У большинства пострадавших – резаные раны рук и ног.

17 человек, в том числе дети, лечатся в ведущих медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь продолжает оказывают амбулаторно, сообщил Гусев в своём telegram-канале.