Сотрудникам метро Екатеринбурга дадут возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю

Ряду сотрудников екатеринбургского метрополитена предоставят возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

Речь идет только о сотрудниках аппарата управления. Насильно сокращать рабочие дни никто не будет - новый график работы каждый может выбрать самостоятельно. Что касается линейного и производственного персонала - они продолжат работать как обычно.

Ранее замглавы уральской столицы Рустам Галямов заявил, что в городе планируется построить две новые ветки метро, а соответствующие корректировки будут включены в Генплан города уже в августе-сентябре. Согласно документу, который уже прошел общественные слушания, существующую линию продлят на север и юг. Южная часть пройдет через Елизавет и Солнечный с выходом в Академический.