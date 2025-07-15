Главного эколога Нижневартовска доставили в суд для избрания меры пресечения

Начальнику управления по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовск Олегу Попенко предъявлено обвинение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

По данным следствия, Олег Попенко был председателем комиссии по приемке выполненных работ по рекультивации полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления Нижневартовска. С февраля 2022 года по декабрь 2023 он подписал документы о выполненных работах, их стоимости и понесенных затратах, несмотря на то, что в них были ложные сведения. По версии следствия, часть выполненных работ не соответствовала требованиям проектной документации, ряд работ фактически не был выполнен.

По результатам строительно-технической экспертизы установлено, что общий ущерб в рамках проведения работ по рекультивации полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления города Нижневартовска с учетом не выполненных подрядчиком работ и работ, выполненных им не в полном объеме, составил более 166 миллионов рублей.

Кроме этого, продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителей коммерческой организации, обвиняемых в мошенничестве при выполнении работ по рекультивации полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления г. Нижневартовска. Они содержатся под стражей.