Госдума запретила "крестопад"

Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о запрете на использование религиозных изображений без религиозных символов, в том числе – в СМИ и рекламе. Речь идет о запрете так называемого "крестопада", законопроект был внесен в парламент группой депутатов во главе с достаточно религиозной Анной Кузнецовой, вице-спикером Госдумы от "Единой России".

"Изменения вносятся в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях". Согласно новой норме нельзя использовать изображения культовых зданий и иных объектов религиозного назначения, а также официальных геральдических знаков без соответствующих религиозных символов, имеющихся в оригинале, в том числе в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе", - говорится в пояснительной записке.

В законе будут исключения: можно публиковать исторические изображения культовых сооружений и других объектов без религиозных символов, если в указанный исторический период они отсутствовали, либо воспроизведение религиозных символов повлекло бы их осквернение.

"Крестопад" начался с обновления тысячной купюры Центробанком несколько лет тому назад. Тогда предполагалось разместить на банкноте пейзаж из Казани, но внимательные граждане увидели – на изображенном храме нет креста (а на соседней мечети – есть полумесяц). В итоге купюра так и не вошла в оборот – ЦБ пообещал изменить изображение, но так и не представил альтернативу. Затем претензии у православных появились к федеральным министерствам и даже к Кремлю – на гербе на сайтах ведомств пропали кресты с корон орлов и державы. Потом кресты вернули. А вот чего Кузнецова и другие оскобленные не комментировали – так это видео в соцсетях, в котором сыну Рамзана Кадырова вручают какую-то награду. На заднем плане виден герб России также без крестов.