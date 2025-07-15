Строители на два месяца закроют движение по улице Новоозерной в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на два месяца закроют движение транспорта по улице Новоозерная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке в районе дома №32, на котором с 22 июля по 19 сентября специалисты МУП "Водоканал" будут проводить работы по строительству сетей водоотведения.

На этот период будут установлены дорожные знаки, схема движения общественного транспорта не изменится.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С последним может помочь информационная карта, на которой отображены все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.