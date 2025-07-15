В Москве затопило торговые центры, дороги и курилку Госдумы

Тропический ливень парализовал и затопил Москву и Подмосковье. На затопленной проезжей части встали машины и автобусы, затоплены переходы и подземные парковки, заливает торговые центры и дворы. Сообщается о десятках поврежденных машин и упавших деревьях в разных районах агломерации.

Так, по данным Shot, на Автозаводской улице из затопленных машин пришлось спасать двух человек.

Департамент транспорта столичной мэрии предупредил, что общественный транспорт может задерживаться, а маршруты движения могут оперативно меняться в зависимости от ситуации на дороге. "Вестибюль станции метро "Рижская" БКЛ временно закрыт, для входа и выхода можно пользоваться "Рижской" Калужско-Рижской линии", - предупредили в ведомстве.

СМИ ссылаются на слова специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца – он заявил о небывалой интенсивности осадков (до 20 литров дождевой воды на квадратный метр). При этом в регионе похолодало, но не сильно – держится 30-градусная жара, что в сочетании с подтоплениями грозит неприятными антисанитарными последствиями.

РБК сообщает, что в Госдуме затопило летнюю курилку, пристроенную к первому этажу старого здания парламента на Охотном ряду.

Синоптики предполагают, что дожди будут идти как минимум до конца суток.