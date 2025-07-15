Ректор МГУ предложил "закрепостить" выпускников вузов ограничениями в специальности

Ректор МГУ Виктор Садовничий (86 лет) предложил указывать в дипломах выпускников вузов перечень профессий или специальностей, по которым он может работать.

На последнем заседании совета Российского союза ректоров, который возглавляет Садовничий, ректор МГУ много говорил о реформировании образования и об образовательной стратегии.

Среди прочего, прозвучало его предложение по ограничению трудоустройства выпускников. При этом он сам замечает, что его идея по меньшей мере неоднозначная.

"Необходимо также, на наш взгляд, дополнительно обсудить целесообразность указания в приложении к диплому перечня видов и областей профессиональной деятельности, в которых выпускник имеет право работать", - сказал Садовничий на заседании совета РСР 8 июля. Он добавил, что эксперты в такой мере видят ограничение возможностей выпускников по их дальнейшему трудоустройству.

Сегодня заявление ректора (которое, кстати, не отражено в пресс-релизе РСР по поводу этого заседания) начали активно комментировать в Telegram.

Эксперты действительно называют ограничение надуманным, трудно реализуемым и не соответствующим быстрым изменениям экономики и рынка труда. Различные исследования показывают, что от 40% до 60% россиян работают не по той специальности, на которую учились.