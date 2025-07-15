15 Июля 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Родители рядом с нацизмом. Ювенальное лобби вставило поправку об увеличении штрафа для родителей за "ненадлежащее воспитание"

Правительство России внесло ювенальную поправку к законопроекту, принятому в январе 2025 года в первом чтении, об усилении административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Ко второму чтению в нем совершенно неожиданно оказалась поправка о четырехкратном повышении штрафа для родителей за "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей". На этот трюк ювенального лобби обратил внимание председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев.
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Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2024 года и не вызвал никаких замечаний, в том числе после принятия в первом чтении, поскольку, как и указывается в его названии, он повышает штрафы за демонстрацию нацистской символики. Так, изменения вносятся только в статью 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами".

Однако 11 июля была размещена таблица поправок, рекомендуемых к принятию во втором чтении. И, помимо изменения статьи 20.3, внезапно появилась поправка в статью 5.35 КоАП РФ, которая к законопроекту вообще ни имеет никакого отношения. Статья 5.35 КоАП называется "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Причем обращает на себя внимание, что принять поправки рекомендует Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, который возглавляет Павел Крашенинников, известный лоббированием разных ювенальных инициатив.

Парфентьев напоминает, что это "резиновая" статья КоАП, по которой можно оштрафовать любого родителя на усмотрение органов опеки, так как в ней ничего конкретно не объясняется. Сейчас штраф по ней - от 100 до 500 рублей. Комитет Крашенинникова хочет повысить штрафы по ней от 500 до 2000 рублей.

"Мало того – вы зацените в какой именно законопроект хотят вставить антиродительские поправки! Вот в этот – об усилении штрафов за пропаганду нацистской символики. То есть родителей с их обязанностями буквально берут и ставят рядом с нацизмом. Как вам? Это еще и процедурное шулерство. Потому что такие поправки явно меняют концепцию законопроекта. А по Регламенту Думы поправки, меняющие концепцию законопроекта, должны отклоняться", - пишет эксперт.

Еще один издевательский прием: поправки внесены в последний момент перед закрытием весенней сессии и перед отпусками, чтобы можно было быстро и незаметно их принять. Такой же прием Крашенинников использовал, когда в июле 2020 года неожиданно для всех внес Госдуму законопроект об экспресс-судах по отобранию детей. Только благодаря усилиям и протестам общественности он был отклонен.

Парфентьев приводит данные, что в 2023 году по статье 5.35 КоАП было наказано почти 450 тыс. родителей. Эти дела рассматривают комиссии по делам несовершеннолетних, для которых не существует презумпции невиновности родителей.

Сейчас же имеет место явно сознательный обход нормальной процедуры. Вместо написания отдельного законопроекта с его обсуждением ювенальную поправку пытаются тихой сапой протащить с законопроектом об усилении ответственности за пропаганду нацистской символики, рассчитывая на то, что общество против такого законопроекта возражать не будет. Эксперт призывает писать спикеру Госдумы Вячеславу Володину с требованием убрать эту "шулерскую" поправку.

"Внесение поправок об увеличении штрафов для родителей в законопроект об ответственности за пропаганду нацистской символики – оскорбительно для всех родителей страны", - написал Парфентьев.

Теги: штраф, родители, коап, воспитание


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