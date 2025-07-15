В Геленджике на июль-август разобрали уже 70% номеров в гостиницах

У россиян растёт популярность отдыха в Геленджике. Это видно по бронированию гостиниц.

"Выделю растущую популярность Геленджика. С начала года курорт посетили более 900 тыс. отдыхающих, что на 5% больше прошлогоднего. На июль-август в Геленджике забронировано уже более 70% номерного фонда", - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью Life.

С 10 июля для приёма и выпуска гражданских самолетов открылся аэропорт Геленджика, прекративший работу в феврале 2022 г. Самолеты будут выполнять рейсы в светлое время суток, с 8.30 до 20.00 мск. По прогнозам Российского союза туриндустрии (РСТ), открытие аэропорта в Геленджике в полтора-два раза увеличит поток туристов в Краснодарский край. При этом эксперты РСТ признают, что в текущем летнем сезоне открытие аэропорта не сильно повлияет на популярность региона у туристов.