В Сибири умер пожарный, спасший человека из горящей "Зимней вишни"

В Сибири умер пожарный Сергей Генин – единственный спасатель, которому удалось спасти человека при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Потом, по итогам расследования, он осуждён по статье о халатности при тушении ТРЦ.

"Сергей Генин скончался в больнице. В последние дни он находился в реанимации", - сообщили ТАСС в окружении Генина, который в последнее время тяжело болел.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 г. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Люди не смогли выбраться из залов кинотеатра, поскольку запасные выходы были закрыты.