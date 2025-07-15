Минприроды подтвердило - в Сысертском районе не будут строить мусорный полигон

Отказ от Сысертского район как площадки под строительство мусорного полигона подтвержден на федеральном уровне. Об этом заявила директор АНО "Щит малой Родины" Елена Сергеева, рассказали Накануне.RU сысертские активисты. По ее словам, сегодня в Минприроды ей об этом сказали лично.

"Сегодня 15 июля я прилетела в федеральное ведомство, для того, чтобы подытожить нашу борьбу против мусорного полигона. Сейчас я вышла из Министерства природных ресурсов РФ. На совещании, которое проводил заместитель руководителя, мне подтвердили то, что мусорного полигона в Сысертском районе не будет. То есть, это подтвердили на федеральном уровне. Земельный участок в Сысертском районе больше рассматриваться не будет", - сказала Елена Сергеева.

В ближайшее время ей пришлют соответствующее подтверждение и на бумаге.

Напомним, в прошлом месяце врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил, что свердловские власти расторгнут концессию на строительство мусоросортировочного комплекса в Сысертском районе. От реализации проекта власти не отказываются, но новая концессия будет заключена на других условиях и с подбором другого места.

Строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" оценивалось в 25 млрд руб., с учетом процентных ставок по кредитам. Концессионером выступало ООО "Экологические системы", подконтрольное близким к свердловскому экс-губернатору Евгению Куйвашеву бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву.

В феврале 2025 года земли сельхозназначения у деревни Андреевка решили перевести в промышленную зону, несмотря на заявленную в суде позицию Россельхознадзора. В мае по инициативе федерального Россельхознадзора участки были арестованы.

Ранее мы писали, как Алексей Бобров отреагировал на расторжение концессии и что, по его мнению, могут построить на площадке, отданной ранее под мусорный полигон.