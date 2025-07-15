В Екатеринбурге нашли сальмонеллу у сотрудника кафе, где отравились выпускники УрГЮУ

Роспотребнадзор проводит расследование после массового отравления выпускников вуза в Екатеринбурге. У одного из сотрудников кафе нашли сальмонеллу.

Ранее сообщалось, что пострадали посетители кафе "Версаль": в больницу доставили 12 человек в состоянии средней тяжести. У всех пострадавших, которыми оказались выпускники екатеринбургского вуза, был лабораторно подтвержден сальмонеллез.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, речь идет о выпускниках УрГЮУ, питавшихся в банкетном зале "Версаль" на улице Вишневая в уральской столице. По данным ведомства, зарегистрирован 21 случай острой кишечной инфекции среди выпускников университета, сейчас лабораторно диагноз "сальмонеллез" подтвержден у семи человек.

Специалисты Роспотребнадзора незамедлительно обследовали пищеблок (ООО "Ричмонд Рест"), в котором готовили блюда для банкета. Были отобраны пробы продуктов и объектов внешней среды, а также обследован персонал пищеблока. В итоге бактерия Salmonella spp. обнаружена у одного сотрудника. А на самом пищеблоке сотрудники ведомства выявили целый ряд нарушений.

Деятельность ООО "Ричмонд Рест" прекращена, помещение опечатано, подготовлены материалы для направления в суд. Эпидрасследование продолжается, ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Напомним, что Следственный комитет возбудил дело после массового отравления выпускников в Екатеринбурге.