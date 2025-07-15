15 Июля 2025
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Общество Омская область
Фото: пресс-центр администрации Омского муниципального района

В Омском районе продолжается работа модернизации дорожной сети и благоустройству населенных пунктов

В Омском районе идет активная работа по благоустройству, ремонту и модернизации дорожной сети муниципалитета.

Так, в Богословке привели в порядок улицы Гагарина, Зеленую и Ленина. В Ульяновке отработали Объездную, Магистральную, Центральную, Кооперативную, Клубную и Солнечную. На станции Густафьево покос травы произвели на Станционной, а также на Северной. В деревне Травкино – улицы Лесная, Дачная, Южная. В Новомосковке – Луговая, Дачная, Садовая, Центральная, Мира, Набережная, Юбилейная, Въездная, Степная, Интернациональная. Разъезд Левобережный – улица Коммунальная. И деревня Прудки – Лесная.

Кроме того, сообщили специалисты администрации, в центральном селе начали ремонт дороги на улице Ленина. Пока отрабатывают один из начальных этапов - снимают старый асфальт, проводят частичное фрезерование покрытия. Другие масштабные работы - в Ульяновке, где начался капитальный ремонт дороги по Объездной. Перечисленные дорожные работы планируют завершить в летний период.

ремонт дороги(2019)|Фото: Накануне.RU

В Троицком поселении также рассказали о ремонте дорожного покрытия. Речь идет о дороге к школе, вдоль улицы Омской. Этот проект был подан администрацией на участие в конкурсе по софинансированию. Были выделены средства в размере более 4,5 миллионов рублей, в том числе из регионального бюджета. Работы идут по плану, завершить их планируется точно в срок.

В Дружино поделились новостью о работах по покосу травы. На прошлой неделе сообщалось, что сначала были отработаны обочины дорог в Красной Горке. Следующие на очереди – село Мельничное и разъезд Петрушенко, по установлению благоприятной погоды туда будет направлен трактор. В Горячем Ключе и Дружино траву косили рабочие по благоустройству, однако из-да дождей этот процесс также пришлось приостановить. А пока есть свободное от покоса время, решили провести работы по кронированию деревьев.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

В Ключевском подвели итоги реализации очередного проекта в рамках программы местных инициатив. В селе Харино была отремонтирована дорога от Заречной до Зеленой. Общая сумма проекта, сообщил глава поселения Александр Тымань, составила более 4 миллионов рублей. Новость о завершенном ремонте дороги в Харино, в качестве примера реализованной инициативы граждан, накануне опубликовал в своих социальных сетях губернатор Виталий Хоценко.

Теги: омский муниципальный район, благоустройство, покос


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