Свердловский боец СВО 19 месяцев не мог добиться страховых выплат

Тяжелораненый участник СВО из Свердловской области 19 месяцев не мог добиться страховых выплат. В ситуацию пришлось вмешаться депутату Госдумы от региона Максиму Иванову.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, еще в ноябре 2023 года Михаил из Тугулымского района получил в бою минно-взрывное ранение. Боец лечился в госпитале, там же в конце того года ему оформили справку о тяжести ранения, после чего отправили в соответствующий отпуск.

"Что происходит со справкой далее? Госпиталь отправляет ее по почте (!) на домашний адрес военнослужащего. Потом военнослужащий передает справку в воинскую часть для формирования комплекта документов в страховую. Либо если он уже уволен со службы, то справку передает в военкомат по месту жительства, который отправляет пакет документов в страховую", - описал схему Иванов.

В итоге Михаил смог получить справку лишь в середине июля 2025 года, спустя 19 месяцев после ранения и двух запросов депутата в военную прокуратуру. Максим Иванов выразил надежду, что в будущем справка о тяжести ранения будет автоматически подгружаться в информационные системы и "перестанет месяцами путешествовать почтовыми бандеролями".

Ранее он рассказывал об еще одном случае, когда получивший ранение участник СВО из Екатеринбурга не мог месяцами получить нужную ему справку.