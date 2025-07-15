В Пермском крае из-за столкновения двух маломерных судов погибла женщина

В Пермском крае из-за столкновения двух маломерных судов погибла женщина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Трагедия произошла вечером 12 июля на реке Чусовая, между городом Чусовой и поселком Усть-Койва. Причиной столкновения стали нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Виновник скрылся с места происшествия. Личность судоводителя установлена.

Следователем Пермского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ, ход и результаты которого взяты на контроль Уральской транспортной прокуратуры.

В случае, если его вина будет доказана, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.