В Нижневартовскую мэрию с обысками нагрянули силовики

В Нижневартовске задержан начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Олег Попенко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Югры.

Уголовное дело в отношении чиновника о превышении должностных полномочий было возбуждено в августе прошлого года по материалам РУФСБ России по Тюменской области.

По данным следствия, Олег Попенко был председателем комиссии по приемке выполненных работ по рекультивации полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления Нижневартовска. С февраля 2022 года по декабрь 2023 он подписал документы о выполненных работах, их стоимости и понесенных затратах, несмотря на то, что в них были ложные сведения. По версии следствия, часть выполненных работ не соответствовала требованиям проектной документации, ряд работ фактически не был выполнен.

По результатам строительно-технической экспертизы установлено, что общий ущерб в рамках проведения работ по рекультивации полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления города Нижневартовска с учетом не выполненных подрядчиком работ и работ, выполненных им не в полном объеме, составил более 166 миллионов рублей.