На грани закрытия или уже закрыто 51 угольное предприятие в России – Минэнерго

Угольная промышленность России переживает кризис, и ситуация продолжает ухудшаться. Уже закрыто или находится на грани закрытия 51 предприятие, об этом сообщил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов.

По его словам, в прошлом году убытки угольщиков превысили 112 млрд руб., в этом году ситуация ухудшается. К компаниям, которые находятся в "красной зоне", относятся шахты и разрезы, передает РИА Новости.

По угольной промышленности РФ больно ударили санкции (эмбарго на закупку российского угля) и снижение мировых цен на уголь. В результате к 2030 году экспорт российского угля может упасть на треть, добыча – более чем на 10%.