Пермяк убил знакомого за отказ дать сигарету

Житель Перми получил девять лет за убийство знакомого из-за сигареты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

Кровавая драма разыгралась в краевой столице во время застолья, где пермяк, в доме своего знакомого распивал с ним алкоголь. Собутыльник обвиняемого нелестно отзывался о его бывшей жене и дочери, отпускал оскорбительные шутки. Но последней каплей стал отказ дать сигарету. Мужчина схватился за нож и ударил своего знакомого в грудь. Осознав содеянное, он пытался остановить кровь, вызвал медиков, но от раны сердца и легкого потерпевший умер спустя трое суток в больнице.

В суде убийца признал вину, заявил, что умысла убивать не было, и что хотел лишь "припугнуть".

Свердловский районный суд Перми признал убийцу-курильщика виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку), и назначил ему девять лет "строгача". Попытка обжаловать приговор не удалась. Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу осужденного – без удовлетворения.