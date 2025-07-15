"Автомобилист" сыграет на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге

В екатеринбургском ХК "Автомобилист" раскрыли планы предсезонной подготовки к предстоящему чемпионату КХЛ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, команда соберется в Екатеринбурге в конце июля. С 29 по 31 июля хоккеисты пройдут углубленное медобследование в медицинском центре "УГМК-Здоровье". Тренировки стартуют 1 августа. В течение двух с небольшим недель игроки будут работать на льду "УГМК Арены".

Первые контрольные матчи подопечные Николая Заварухина проведут в Уфе 18 и 19 августа, где дважды сыграют с местным "Салаватом Юлаевым". Затем "Автомобилист" продолжит тренировки в Екатеринбурге, после чего отправится на предсезонный турнир в Санкт-Петербург. Там с 26 по 29 августа команда сыграет три матча: один против казанского "Ак Барса" и два – против местного СКА.

Напомним, что "Автомобилист" стартует в новом регулярном чемпионате КХЛ сразу тремя выездными матчами.