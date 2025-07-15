Посетителей кафе "Версаль" в Екатеринбурга госпитализировали с отравлением

В Екатеринбурге произошло еще одно массовое отравление. На этот раз пострадали посетители кафе "Версаль", которых уже госпитализировали в инфекционное отделение Городской клинической больницы №40.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, в больницу доставили 12 человек в состоянии средней тяжести. У всех пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез.

В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное: все они находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение по показаниям. Ситуация находится на контроле заместителя губернатора - министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой.

Ранее в одном из термальных комплексов "Баден-Баден" на Уктусе произошло массовое отравление хлором его сотрудников, несколько человек были госпитализированы. По данному факту уже возбуждено и расследуется уголовное дело. Позднее в термальном комплексе прокомментировали ситуацию, заявив, что все термы работают в штатном режиме, а пострадавших ждут премии.