Пять участников из Тюменской области вошли в число победителей всероссийского спецпроекта "Всегда готов!"

Пять участников из Тюменской области вошли в число победителей всероссийского спецпроекта "Всегда готов!", организованного президентской платформой "Россия - страна возможностей". Об этом сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Конкурсный отбор собрал более 3 000 талантливых школьников и студентов в возрасте от 14 до 17 лет со всей страны. Экспертное жюри оценивало достижения участников, их лидерские качества и социальную активность. По итогам конкурса 200 самых достойных претендентов были признаны победителями, среди которых оказалось пять представителей Тюменского региона.

В числе лучших - Валерия Береснева (школа №2, Заводоуковск), Матвей Лопатин (Успенская школа, село Успенка), Мария Мелкозерова и Ульяна Тарута (обе из школы №31 Ишима), а также Анастасия Яркаева (Уватская школа, село Уват). В конце августа для всех победителей организована недельная образовательная программа в Мастерской управления "Сенеж".

Программа включает пять тематических блоков, соответствующих направлениям проекта "Другое Дело": "Волонтерство и добрые дела", "Культура и творчество", "Обучение и карьера", "Экология", "Здоровье и спорт". Для участников подготовлены мастер-классы, встречи с экспертами и практические занятия.

Организаторы отмечают, что проект помогает молодежи раскрыть свой потенциал и получить ценные навыки для будущей профессии и общественной деятельности.