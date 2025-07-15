Трамп: Россия победит в украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия одержит победу в украинском кризисе.

"Точка зрения президента такова, что Россия победит. Вопрос в том, сколько времени это займет", - приводит газета Politico высокопоставленного чиновника Белого дома, пишет РИА Новости.

Ранее Трамп сообщил, что Киев получит вооружение от США, а оплату за него полностью обеспечат государства Европы. По его словам, Вашингтон не будет нести никаких затрат.

"Мы не покупаем – мы производим, а они оплачивают", – указал глава государства.

Трамп отметил, что достигнутое соглашение – "очень крупное". Речь идёт о военной технике на миллиарды долларов, которая будет закуплена у США, передана НАТО и поступит на поле боя. Президент США считает, что у Украины не было никаких шансов в начале конфликта, если бы она не получила американское вооружение.