Эквадор экстрадирует тюменского спортсмена и тренера по армрестлингу Анатолия Шушарина

По запросу российской стороны Эквадор экстрадирует тюменского спортсмена и тренера по армрестлингу Анатолия Шушарина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры.

Анатолий Шушарин является шестикратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, мастером спорта России международного класса по армрестлингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он обвиняется в многомиллионном мошенничестве при получении социальных выплат (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159.2 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый совместно с соучастниками похищал денежные средства путем получения инвалидами из Фонда пенсионного и социального страхования компенсаций за технические средства реабилитации, которые они фактически не приобретали. Общий ущерб превысил 6 млн руб. От правоохранительных органов подозреваемый скрылся и в апреле 2024 он был объявлен в международный розыск.

Запрос о выдаче направлен в январе 2025 года в связи с задержанием Шушарина на территории Республики Эквадор. Поскольку прямого сообщения с Россией и Эквадором нет, обвиняемого доставят в Москву через Панаму и Турцию в сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола.