15 Июля 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Отключать мобильный интернет в России будут реже

Минцифры России и бизнес обсуждают введение правил отключения мобильного интернета, которые уже стали регулярными.

Сегодня распоряжения об отключении сотовой связи отдают местные органы власти, региональные управления МЧС и другие должностные лица и организации. При этом не редко требования носят хаотичный характер. До последнего времени операторы связи следовали указаниям Роскомнадзора и силовых ведомств, в частности, ФСБ. Однако на фоне участившихся атак деспилотникв, структур, отдающих подобные распоряжения, стало слишком много.

Так, в преддверии Дня Победы граждан предупреждали об ограничении работы мобильного интернета. А во время ПМЭФ жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области пожаловались на перебои в работе мобильного интернета. Власти объяснили это обеспечением безопасности форума.

В настоящее время специалисты операторов перегружены заявками с требованиями об отключениях, которые присылают не уполномоченные на это руководители местного уровня. Эти заявки из регионов надо отправлять в Москву, рассматривать их и определять, легитимны они или нет, составлять планы отключения — всё это требует времени, из-за этого не всегда доступ можно оперативно блокировать там, где это действительно нужно. С другой стороны, по ошибке доступ можно заблокировать там, где это не требуется.

Как заявил директор Института исследований интернета Карен Казарян, упорядочение процедуры блокировки позволит избавить пользователей от ненужных, неоправданных отключений, а операторов — от ненужной работы. Эксперт отмечает, назначение единого органа, через который операторы будут получать предписания, вполне оправдано, сообщают "Известия".

Напомним, в Курске власти совместно с операторами связи создают сеть бесплатных общедоступных Wi-Fi-зон. Это делается, чтобы "предоставить жителям и гостям города резервный доступ в интернет, что особенно актуально в условиях возможных перебоев с мобильной связью", говорится в сообщении областного правительства.

Теги: мобильный интернет, связь


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Ранее 08.07.2025 12:27 Мск В Курске создают сеть бесплатных Wi-Fi-зон на случай отключения мобильного интернета

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